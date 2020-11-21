|
|
|
Японська компанія Ushio випустила УФ-лампу, яка знищує...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Великий японський виробник світлового обладнання Ushio Inc. випустив ультрафіолетову лампу, яка може вбивати коронавірус, не завдаючи шкоди здоров'ю людини.
Дивися повний текст Японська компанія Ushio випустила УФ-лампу, яка знищує коронавірус (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91604
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|