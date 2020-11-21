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Японська компанія Ushio випустила
УФ-лампу, яка знищує...

Японська компанія Ushio випустила УФ-лампу, яка знищує...
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:33

Японська компанія Ushio випустила УФ-лампу, яка знищує...

Пропонуємо до обговорення:
Великий японський виробник світлового обладнання Ushio Inc. випустив ультрафіолетову лампу, яка може вбивати коронавірус, не завдаючи шкоди здоров'ю людини.

Дивися повний текст Японська компанія Ushio випустила УФ-лампу, яка знищує коронавірус (фото).
R2
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