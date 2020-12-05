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IT-компанії та ФОП: як це працює
в інших країнах - думка...

IT-компанії та ФОП: як це працює в інших країнах - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:45

IT-компанії та ФОП: як це працює в інших країнах - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Андрій Яворський, віце-президента зі стратегії та технологій компанії GlobalLogic.

Дивися повний текст IT-компанії та ФОП: як це працює в інших країнах - думка експерта (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:13

В Польше государство даёт что-то взамен налогов. Здесь и налогов-то нет, есть феодальная дань на кокаин и проституток чиновникам. Платить, чтобы господа из наблюдательного совета Укрзализныци получали свои космические зарплаты за даже не протирание штанов, это не то для чего я учился
vladkokovlad007
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