Про це повідомив Андрій Яворський, віце-президента зі стратегії та технологій компанії GlobalLogic.
Дивися повний текст IT-компанії та ФОП: як це працює в інших країнах - думка експерта (відео).
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:45
IT-компанії та ФОП: як це працює в інших країнах - думка...
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Дивися повний текст IT-компанії та ФОП: як це працює в інших країнах - думка експерта (відео).
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:13
В Польше государство даёт что-то взамен налогов. Здесь и налогов-то нет, есть феодальная дань на кокаин и проституток чиновникам. Платить, чтобы господа из наблюдательного совета Укрзализныци получали свои космические зарплаты за даже не протирание штанов, это не то для чего я учился
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