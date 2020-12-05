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Шмигаль пояснив, чому цього року не відбулася велика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю УП заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому цього року не відбулася велика приватизація
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:01
Объяснения танцора.
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