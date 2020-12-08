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У Кабміні пояснили, чому обрали
8 січня початком локдауну

У Кабміні пояснили, чому обрали 8 січня початком локдауну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:44

У Кабміні пояснили, чому обрали 8 січня початком локдауну

Пропонуємо до обговорення:
Уряд спирався на дані і прогнози аналітиків Ради національної безпеки та оборони і Міністерства охорони здоров’я, визначаючи 8 січня датою початку запровадження жорсткіших карантинних обмежень.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому обрали 8 січня початком локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:44

Брехня! Влада захищає власний бізнес, адже всі знають, що саме святковий період 24 грудня - 7 січня - дає максимальні прибутки, як і максимальне розповсюдження хвороби. Але, як бачимо, захищають власні інтереси.
v_golub
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:53

Насправді в "95 кварталу" заплановані новорічні корпоративи.
vitoz
 
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