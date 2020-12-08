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У Кабміні пояснили, чому обрали 8 січня початком локдауну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Уряд спирався на дані і прогнози аналітиків Ради національної безпеки та оборони і Міністерства охорони здоров’я, визначаючи 8 січня датою початку запровадження жорсткіших карантинних обмежень.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому обрали 8 січня початком локдауну
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:44
Брехня! Влада захищає власний бізнес, адже всі знають, що саме святковий період 24 грудня - 7 січня - дає максимальні прибутки, як і максимальне розповсюдження хвороби. Але, як бачимо, захищають власні інтереси.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:53
Насправді в "95 кварталу" заплановані новорічні корпоративи.
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vitoz
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