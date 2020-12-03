Порядок обчислення середньої заробітної плати зачепить кожного.
Дивися повний текст Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52
Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку.
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52
або я такий тупий чи шо.... Де сам порядок? ви би хочаб посилання дали на постанову.
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