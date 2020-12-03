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Українцям по-новому
оплачуватимуть відпустку

Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52

Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку

Пропонуємо до обговорення:
Порядок обчислення середньої заробітної плати зачепить кожного.

Дивися повний текст Українцям по-новому оплачуватимуть відпустку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52

або я такий тупий чи шо.... Де сам порядок? ви би хочаб посилання дали на постанову.
zenyk312
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:57

Ну ладно а роботодатели где возьмут деньги что бы вы плачивать ааа а может на ше государство начнёт выплачивать людям ане сибе карманы на бивают
petrsviridovskij
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:39

Проще уволить
p_a_l
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