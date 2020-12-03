RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кияни можуть купувати газ у
Yasno: як змінити постачальника

Кияни можуть купувати газ у Yasno: як змінити постачальника
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:17

Кияни можуть купувати газ у Yasno: як змінити постачальника

Пропонуємо до обговорення:
Жителі столиці можуть можуть обрати YASNO своїм постачальником газу.

Дивися повний текст Кияни можуть купувати газ у Yasno: як змінити постачальника.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91610
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:17

Купляти можна але нема сенсу. Коли дзвониш до них з приводу проблем - проблеми не вирішуються а просто вас переадресовують до справжніх постачальників послуг.
То нащо платити їм?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 233
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ЄС закликали змінити ціну на електрику для українців
R2 » Вів 08 гру, 2020 21:39
5 622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 08:46
Tabak
Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 03 гру, 2020 19:21
39 4724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 12:22
chipmunk
Торговцям доведеться купувати POS-термінали власним коштом
R2 » П'ят 04 гру, 2020 16:22
1 122
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 16:22
grig90vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91406)
10.12.2020 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.