Жителі столиці можуть можуть обрати YASNO своїм постачальником газу.
Дивися повний текст Кияни можуть купувати газ у Yasno: як змінити постачальника.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:17
Кияни можуть купувати газ у Yasno: як змінити постачальника
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Дивися повний текст Кияни можуть купувати газ у Yasno: як змінити постачальника.
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:17
Купляти можна але нема сенсу. Коли дзвониш до них з приводу проблем - проблеми не вирішуються а просто вас переадресовують до справжніх постачальників послуг.
То нащо платити їм?
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