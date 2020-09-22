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Від З до 10 мільярдів на рік:
в Раді оцінили обсяг...

Від З до 10 мільярдів на рік: в Раді оцінили обсяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:46

Від З до 10 мільярдів на рік: в Раді оцінили обсяг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю повідомила заступником голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

Дивися повний текст Від З до 10 мільярдів на рік: в Раді оцінили обсяг корупції в будівництві.
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