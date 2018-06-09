Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:58
Захворів під час простою: чи оплатять лікарняний
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Дивися повний текст Захворів під час простою: чи оплатять лікарняний.
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