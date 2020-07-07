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До Латвії переїхали 15
білоруських IT-компаній

До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:26

До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

Пропонуємо до обговорення:
За перші дев'ять місяців цього року до Латвії переїхали 17 білоруських компаній. 15 з них працюють в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Такі дані наводить ресурс Baltic Course з посиланням на главу агентства інвестицій і розвитку Латвії Каспарса Рожкалнса.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:26

Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия"
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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