До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

vitaliy_berdinskikh написав: p_a_l написав:
Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия"
За счёт?
Обучение айтишника выглядит слегка иначе чем твоё обучение в ПТУ.
Ну и к слову, ты как сам считаешь: ты всё ещё должен государству за то что ходил в садик, школу и учился работать напильником? Или считаешь себя свободным от долгов человеком который может и в США поехать варить глушители?
А это как посмотреть. Смотря в какой системе находишься.
Вот мы до 91-го года находились в одной системе. Где государству было выгодно чтобы гражданин работал. Для этого государство заботилось об его здоровье. Бесплатно.
Плюс санатории там всякие, путевки от провсоюзов и тд и тп.
Для того чтобы гражданин работал и не отвлекался на детей - садик получите и школа вот пожалуйста.
Потом по обучению. Кто как бы ни считал, но мне тогдашнее обучение нравилось гораздо больше. Сейчас даже молодые учителя не знают кто такой Сканави.
Государство заботилось о том чтобы его гражданин работал, был обучен и приносил пользу государству. Для того чтобы работать ты должен быть здоровым и грамотным.
А в системе Запада все наоборот. Для того чтобы быть здоровым и грамотным ты должен работать. Бесплатно государство для тебя ничего не сделает. А в США работать на банки всю жизнь. Ну или если повезет и как то стать Илоном Маском.
Не понятно в какой системе больше свободы и демократии.
Да, я считаю что бесплатно обучили. И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству. Нас же тогда не выпускали за забор. Это потом пошла массовая утечка мозгов и рабочей силы с некоторыми мозгами, хоть даже и ПТУшными.
Сомневаюсь что успеете прочесть. В Белоруссии сейчас, можно сравнивать с тогда, до 91-го года