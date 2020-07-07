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До Латвії переїхали 15
білоруських IT-компаній

До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:26

До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

Пропонуємо до обговорення:
За перші дев'ять місяців цього року до Латвії переїхали 17 білоруських компаній. 15 з них працюють в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Такі дані наводить ресурс Baltic Course з посиланням на главу агентства інвестицій і розвитку Латвії Каспарса Рожкалнса.

Дивися повний текст До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:26

Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия"
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:36

  p_a_l написав:Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия"

За счёт?

Обучение айтишника выглядит слегка иначе чем твоё обучение в ПТУ.

Ну и к слову, ты как сам считаешь: ты всё ещё должен государству за то что ходил в садик, школу и учился работать напильником? Или считаешь себя свободным от долгов человеком который может и в США поехать варить глушители?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  p_a_l написав:Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия"

За счёт?

Обучение айтишника выглядит слегка иначе чем твоё обучение в ПТУ.

Ну и к слову, ты как сам считаешь: ты всё ещё должен государству за то что ходил в садик, школу и учился работать напильником? Или считаешь себя свободным от долгов человеком который может и в США поехать варить глушители?

А это как посмотреть. Смотря в какой системе находишься.
Вот мы до 91-го года находились в одной системе. Где государству было выгодно чтобы гражданин работал. Для этого государство заботилось об его здоровье. Бесплатно.
Плюс санатории там всякие, путевки от провсоюзов и тд и тп.
Для того чтобы гражданин работал и не отвлекался на детей - садик получите и школа вот пожалуйста.
Потом по обучению. Кто как бы ни считал, но мне тогдашнее обучение нравилось гораздо больше. Сейчас даже молодые учителя не знают кто такой Сканави.

Государство заботилось о том чтобы его гражданин работал, был обучен и приносил пользу государству. Для того чтобы работать ты должен быть здоровым и грамотным.

А в системе Запада все наоборот. Для того чтобы быть здоровым и грамотным ты должен работать. Бесплатно государство для тебя ничего не сделает. А в США работать на банки всю жизнь. Ну или если повезет и как то стать Илоном Маском. :D

Не понятно в какой системе больше свободы и демократии.

Да, я считаю что бесплатно обучили. И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству. Нас же тогда не выпускали за забор. Это потом пошла массовая утечка мозгов и рабочей силы с некоторыми мозгами, хоть даже и ПТУшными.

Сомневаюсь что успеете прочесть. В Белоруссии сейчас, можно сравнивать с тогда, до 91-го года
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:10

  p_a_l написав:Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия"

Обучали за счет усилий обучающегося (хорший специалист в IT появляется в первую очередь как результат самообразования) + налогов родителей обучающихся. Никакого "счета Белоруссии", равно как Украины, России, Латвии, СССР или США не существует в природе. Есть только деньги налогоплательщиков, которые доверены нанятым представителям налогоплательщиков. Иногда эти представители работают плохо, в этом случае их надо гнать в шею и нанимать других.
А массовый переезд белорусов в Латвию как раз и есть итог того, что в Беларуси эти самые представители налогоплательщиков плохо работали. Что в свою очередь является следствием того, что их давно в шею не выгоняли за скверную работу.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:16

Re: До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

  p_a_l написав:Да, я считаю что бесплатно обучили.

Айтишник учился сам, за свои деньги, опыт и знания получал от коллег по работе или по профессии. Это такая специфика этой профессии.

  p_a_l написав:И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.

И теперь ты пожизненно раб государства без права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности (я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо) - я правильно понимаю твою мысль?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15

vitaliy_berdinskikh, если учился по контракту и сам платил за обучение, то скатертью дорога. А вот если на бюджете, то будь добр сначала отработать положенный срок в госконторе куда тебя направят после обучения, а потом можешь ехать куда душе угодно. И специальность тут совершенно не причем - хоть айтишник, хоть педагог, хоть сварщик.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:20

Re: До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

  RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh, если учился по контракту и сам платил за обучение, то скатертью дорога.

Да ты что? А вот у коллеги иное мнение.
  RomanTik написав:А вот если на бюджете, то будь добр сначала отработать положенный срок в госконторе куда тебя направят после обучения

А на бюджете учат именно для того чтобы потом такие специалисты за дешево с задержками зарплаты батрачили на гос.предриятии?

А если нет гос.предприятия соответствующего профиля - как тогда быть? Получается нужно или институт закрывать или специально под выпускников создавать гос.предприятие. Это как раз в тему про айтишников: на каком гос.предприятии ты предлагаешь им отрабатывать потраченное на изучение?

Да, ты уже посчитал срок окупаемости ну или хотя бы имеешь формулу?

  RomanTik написав:И специальность тут совершенно не причем

Очень причём.

Дворником - можно один раз научиться метлой махать и махать всю жизнь.

Но уже даже кассиром Сильпо - мало просто научится в ПТУ на кассира, надо ещё освоить технику, и потом постоянно повышать навыки даже в таком казалось бы просто деле.

Было дело, знал одного стоматолога - так он на разные курсы повышение квалификации ездил то ли раз в год, то ли даже чаще.
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vitaliy_berdinskikh
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