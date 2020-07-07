До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:40

vitaliy_berdinskikh написав: p_a_l написав: Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия" Обучали за счет Белоруссии, а плоды пожинает "демократия"

За счёт?



Обучение айтишника выглядит слегка иначе чем твоё обучение в ПТУ.



Ну и к слову, ты как сам считаешь: ты всё ещё должен государству за то что ходил в садик, школу и учился работать напильником? Или считаешь себя свободным от долгов человеком который может и в США поехать варить глушители? За счёт?Обучение айтишника выглядит слегка иначе чем твоё обучение в ПТУ.Ну и к слову, ты как сам считаешь: ты всё ещё должен государству за то что ходил в садик, школу и учился работать напильником? Или считаешь себя свободным от долгов человеком который может и в США поехать варить глушители?

А это как посмотреть. Смотря в какой системе находишься.Вот мы до 91-го года находились в одной системе. Где государству было выгодно чтобы гражданин работал. Для этого государство заботилось об его здоровье. Бесплатно.Плюс санатории там всякие, путевки от провсоюзов и тд и тп.Для того чтобы гражданин работал и не отвлекался на детей - садик получите и школа вот пожалуйста.Потом по обучению. Кто как бы ни считал, но мне тогдашнее обучение нравилось гораздо больше. Сейчас даже молодые учителя не знают кто такой Сканави.Государство заботилось о том чтобы его гражданин работал, был обучен и приносил пользу государству. Для того чтобы работать ты должен быть здоровым и грамотным.А в системе Запада все наоборот. Для того чтобы быть здоровым и грамотным ты должен работать. Бесплатно государство для тебя ничего не сделает. А в США работать на банки всю жизнь. Ну или если повезет и как то стать Илоном Маском.Не понятно в какой системе больше свободы и демократии.Да, я считаю что бесплатно обучили. И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству. Нас же тогда не выпускали за забор. Это потом пошла массовая утечка мозгов и рабочей силы с некоторыми мозгами, хоть даже и ПТУшными.Сомневаюсь что успеете прочесть. В Белоруссии сейчас, можно сравнивать с тогда, до 91-го года