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До Латвії переїхали 15
білоруських IT-компаній

До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  p_a_l написав:И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.

И теперь ты пожизненно раб государства без права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности (я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо) - я правильно понимаю твою мысль?

Я положил свой кпишный диплом на полку и занимался только купи продай. Ну сейчас можно считать типа производителем, хотя купить за бугром а тут собрать и продать, я даже и не знаю как это назвать.
У государства была на меня надежда, но я не оправдал их надежды. :D
Но мои знания остались при мне а я при государстве, но совсем другом.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:52

  p_a_l написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  p_a_l написав:И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.

И теперь ты пожизненно раб государства без права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности (я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо) - я правильно понимаю твою мысль?

Я положил свой кпишный диплом на полку и занимался только купи продай. Ну сейчас можно считать типа производителем, хотя купить за бугром а тут собрать и продать, я даже и не знаю как это назвать.
У государства была на меня надежда, но я не оправдал их надежды. :D
Но мои знания остались при мне а я при государстве, но совсем другом.

Угу, знания -- это важно (вспоминая анекдот про "и вот тут-то мне в жизни интеграл и пригодился").
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:01

_hunter, если знания это не важно - то почему за приобретение этих знаний приходится платить, а на работу в большинство мест берут только со справкой что эти знания получил (диплом/аттестат)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:02

  asurovv960 написав:Правильно сделали ITшники. Они всегда самые умные и самые первые чуят откуда надо рвать когти. Посмотрим где теперь Лука будет брать деньги для финансирования своей армии бандитов в погонах

Все подобные умники через лет 15-20 в большинстве своем вернутся за пенсией откуда уехали. Даже со штатов приезжают через 30 лет, нам бы пенсии хоть на 2К накалядовать. А корячиться им на пенсию должны работающие здесь.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:37

  RomanTik написав:_hunter, если знания это не важно - то почему за приобретение этих знаний приходится платить, а на работу в большинство мест берут только со справкой что эти знания получил (диплом/аттестат)?

Блин, ну не нужно же из контекста выдергивать: человек выше говорил, что работает _вообще не по специальности_. Отсюда вопрос: зачем на "получение" этих знаний нужно было "тратить" лет этак с 5?
Какое еще "платить" на "бюджете"?
Почему берут только с дипломом? -- тяжелое наследие совка: "вышка" = единственный легальный способ откосить от армии. Поэтому туда шли реально все. Кто не проходил - "идиот" (медицинский термин, если что). И их брать на работу -- себе дороже. И в большинстве мест (да-да, я тоже умею сову натягивать) диплом уже давно не требуется.
_hunter
 
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