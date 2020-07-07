До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

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p_a_l написав:И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.
И теперь ты пожизненно раб государства без права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности (я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо) - я правильно понимаю твою мысль?
Я положил свой кпишный диплом на полку и занимался только купи продай. Ну сейчас можно считать типа производителем, хотя купить за бугром а тут собрать и продать, я даже и не знаю как это назвать. У государства была на меня надежда, но я не оправдал их надежды. Но мои знания остались при мне а я при государстве, но совсем другом.
p_a_l написав:И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.
И теперь ты пожизненно раб государства без права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности (я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо) - я правильно понимаю твою мысль?
Я положил свой кпишный диплом на полку и занимался только купи продай. Ну сейчас можно считать типа производителем, хотя купить за бугром а тут собрать и продать, я даже и не знаю как это назвать. У государства была на меня надежда, но я не оправдал их надежды. Но мои знания остались при мне а я при государстве, но совсем другом.
Угу, знания -- это важно (вспоминая анекдот про "и вот тут-то мне в жизни интеграл и пригодился").
asurovv960 написав:Правильно сделали ITшники. Они всегда самые умные и самые первые чуят откуда надо рвать когти. Посмотрим где теперь Лука будет брать деньги для финансирования своей армии бандитов в погонах
Все подобные умники через лет 15-20 в большинстве своем вернутся за пенсией откуда уехали. Даже со штатов приезжают через 30 лет, нам бы пенсии хоть на 2К накалядовать. А корячиться им на пенсию должны работающие здесь.
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RomanTik написав:_hunter, если знания это не важно - то почему за приобретение этих знаний приходится платить, а на работу в большинство мест берут только со справкой что эти знания получил (диплом/аттестат)?
Блин, ну не нужно же из контекста выдергивать: человек выше говорил, что работает _вообще не по специальности_. Отсюда вопрос: зачем на "получение" этих знаний нужно было "тратить" лет этак с 5? Какое еще "платить" на "бюджете"? Почему берут только с дипломом? -- тяжелое наследие совка: "вышка" = единственный легальный способ откосить от армии. Поэтому туда шли реально все. Кто не проходил - "идиот" (медицинский термин, если что). И их брать на работу -- себе дороже. И в большинстве мест (да-да, я тоже умею сову натягивать) диплом уже давно не требуется.