До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

p_a_l написав: И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству. И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.

(я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо)

И теперь ты пожизненнобез права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности- я правильно понимаю твою мысль?