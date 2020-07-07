До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

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p_a_l написав:И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.
И теперь ты пожизненно раб государства без права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности (я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо) - я правильно понимаю твою мысль?
Я положил свой кпишный диплом на полку и занимался только купи продай. Ну сейчас можно считать типа производителем, хотя купить за бугром а тут собрать и продать, я даже и не знаю как это назвать. У государства была на меня надежда, но я не оправдал их надежды. Но мои знания остались при мне а я при государстве, но совсем другом.
p_a_l написав:И меня бесплатно обучили в надежде что я в будущем буду полезен государству.
И теперь ты пожизненно раб государства без права выехать за рубеж и открыть собственный бизнес. Более того чтобы оправдать вложенные в тебя деньги ты должен работать строго по полученной специальности (я ж надеюсь не ты пошел вместо сварщиков в менеджеры или вместо экономиста в кассиры Сильпо) - я правильно понимаю твою мысль?
Я положил свой кпишный диплом на полку и занимался только купи продай. Ну сейчас можно считать типа производителем, хотя купить за бугром а тут собрать и продать, я даже и не знаю как это назвать. У государства была на меня надежда, но я не оправдал их надежды. Но мои знания остались при мне а я при государстве, но совсем другом.
Угу, знания -- это важно (вспоминая анекдот про "и вот тут-то мне в жизни интеграл и пригодился").
asurovv960 написав:Правильно сделали ITшники. Они всегда самые умные и самые первые чуят откуда надо рвать когти. Посмотрим где теперь Лука будет брать деньги для финансирования своей армии бандитов в погонах
Все подобные умники через лет 15-20 в большинстве своем вернутся за пенсией откуда уехали. Даже со штатов приезжают через 30 лет, нам бы пенсии хоть на 2К накалядовать. А корячиться им на пенсию должны работающие здесь.
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RomanTik написав:_hunter, если знания это не важно - то почему за приобретение этих знаний приходится платить, а на работу в большинство мест берут только со справкой что эти знания получил (диплом/аттестат)?
Блин, ну не нужно же из контекста выдергивать: человек выше говорил, что работает _вообще не по специальности_. Отсюда вопрос: зачем на "получение" этих знаний нужно было "тратить" лет этак с 5? Какое еще "платить" на "бюджете"? Почему берут только с дипломом? -- тяжелое наследие совка: "вышка" = единственный легальный способ откосить от армии. Поэтому туда шли реально все. Кто не проходил - "идиот" (медицинский термин, если что). И их брать на работу -- себе дороже. И в большинстве мест (да-да, я тоже умею сову натягивать) диплом уже давно не требуется.
RomanTik написав:на работу в большинство мест берут только со справкой что эти знания получил (диплом/аттестат)?
Когда я лет 10 назад в последний раз устраивался в формате наёмного работника, у меня диплом математической специальности таки ещё раз попросили, но пояснили, что конторе он абсолютно не интересен, но государство требует, ибо так ещё в совке было заведено. Не знаю, как сейчас с государственными требованиями для наёмного работника, но на диплом у предпринимателя точно всем плевать. По крайней мере тем, кому нужно, чтобы работа была сделана, а не сколько у работника бумажек.
_hunter, лопается ваша сова - т.к. диплом не требуют только в IT, а вот инженером (в серьезной отрасли - строительстве, энергетике, машиностроении, электронике) без диплома стать не получится, равно как и врачом. А одна отрасль - это никак не показатель, а исключение из правила. По поводу зачем было тратить 5 лет жизни - знал бы прикуп, то жил бы в Сочи. Открою тайну, но за учащихся на бюджете платит государство и кол-во бюджетных мест рассчитывается исходя из госзаказа, а не потому что ВУЗ занимается благотворительностью ) так что кто-то все равно кому-то, но платит за знания.
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RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh, свое мнение ваш коллега пускай засунет себе куда-нибудь поглубже. Если он пошел учиться за государственные деньги, то и обязан потом отработать там куда его пошлют и только потом может увольняться и ехать/устраиваться на работу где нет задержек с зп и прочих ужасов вами рассказанных. Не нравится - оплачивай обучение из своего кармана, никто не запрещает. Какая вам формула нужна? Вроде как при поступлении на бюджет в ВУЗ подписываешь бумагу что ОБЯЗАН отработать такой-то срок - значит всё уже посчитано и не нужно изобретать велосипед. На счет повышения квалификации - вообще не понял к чему оно упомянуто? Повышать квалификацию в процессе отработки никто вроде не запрещает (в свободное от работы время). Давайте сравним с западной моделью - где студент заключает контракт с работодателем и тот платит, а студент после окончания - должен отработать у этого работодателя вложенные в обучение деньги. Вас это не возмущает, а когда на месте работодателя оказывается государство - вы вдруг кипите возмущением.
И тротуары стоптанные пускай компенсирует и пожарных с милицией которые берегли его благополучие и светофоры, которые для него повесили за большие государственные деньги, а он, понимаешь, в кусты (т.е. зарубеж). Ущербная логика эта.
RomanTik написав:_hunter, лопается ваша сова - т.к. диплом не требуют только в IT, а вот инженером (в серьезной отрасли - строительстве, энергетике, машиностроении, электронике) без диплома стать не получится, равно как и врачом.
И даже больше. В серьезной ИТ конторе, хорошую должность без образования тоже не заиметь. Даже второе заканчивают по управлению персоналом.
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asurovv960 написав:Правильно сделали ITшники. Они всегда самые умные и самые первые чуят откуда надо рвать когти. Посмотрим где теперь Лука будет брать деньги для финансирования своей армии бандитов в погонах
Все подобные умники через лет 15-20 в большинстве своем вернутся за пенсией откуда уехали. Даже со штатов приезжают через 30 лет, нам бы пенсии хоть на 2К накалядовать. А корячиться им на пенсию должны работающие здесь.
Как чел, живущий в США, задумчиво стал прикидывать payback от пенсии в $70 после покупки перелета в собес за $1,500. Ну так чисто умозрительно, т.к. до пенсии в Украине мне не хватит пару десятков лет стажа.