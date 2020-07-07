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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:41
Молодые люди с принципами становятся старыми с долгами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:56
Еще раз для нечитателей - "Давайте сравним с западной моделью - где студент заключает контракт с работодателем и тот платит, а студент после окончания - должен отработать у этого работодателя вложенные в обучение деньги. Вас это не возмущает, а когда на месте работодателя оказывается государство - вы вдруг кипите возмущением." Или это другое, понимать надо? (с)
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:14
Re: До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
Здорово, приплыли.
Люди учились за свои деньги, но ты считаешь что они чем-то обязаны государству предоставившему им "бесплатное" образование.
При этом сам ты просрал (будем говорить прямо) своё высшее образование и ушёл в торговлю. Если это торговля на рынка то ты наверное ещё и налоги не платишь или платишь по минимуму - поскольку весь оборот в наличке и кто ж проконтролирует сколько там.
Что сказать? Зашибись
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:31
Сам прикидывал зачем подобное, т.к. у меня сосед бывший военный музыкант два раза в год прилетает с 2005 года. Возможно транзитом через Европу, по каким-то своим вопросам, но факт остается фактом. Может жлобство, но "лишняя копейка не помешает", его прямая речь на вопрос. Случай не единичный.
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