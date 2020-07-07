До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

RomanTik написав:

, свое мнение ваш коллега пускай засунет себе куда-нибудь поглубже. Если он пошел учиться за государственные деньги, то и обязан потом отработать там куда его пошлют и только потом может увольняться и ехать/устраиваться на работу где нет задержек с зп и прочих ужасов вами рассказанных. Не нравится - оплачивай обучение из своего кармана, никто не запрещает. Какая вам формула нужна? Вроде как при поступлении на бюджет в ВУЗ подписываешь бумагу что ОБЯЗАН отработать такой-то срок - значит всё уже посчитано и не нужно изобретать велосипед. На счет повышения квалификации - вообще не понял к чему оно упомянуто? Повышать квалификацию в процессе отработки никто вроде не запрещает (в свободное от работы время). Давайте сравним с западной моделью - где студент заключает контракт с работодателем и тот платит, а студент после окончания - должен отработать у этого работодателя вложенные в обучение деньги. Вас это не возмущает, а когда на месте работодателя оказывается государство - вы вдруг кипите возмущением.