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До Латвії переїхали 15
білоруських IT-компаній

До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:41

Молодые люди с принципами становятся старыми с долгами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:56

  Dear_Sir написав:
  RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh, свое мнение ваш коллега пускай засунет себе куда-нибудь поглубже. Если он пошел учиться за государственные деньги, то и обязан потом отработать там куда его пошлют и только потом может увольняться и ехать/устраиваться на работу где нет задержек с зп и прочих ужасов вами рассказанных. Не нравится - оплачивай обучение из своего кармана, никто не запрещает. Какая вам формула нужна? Вроде как при поступлении на бюджет в ВУЗ подписываешь бумагу что ОБЯЗАН отработать такой-то срок - значит всё уже посчитано и не нужно изобретать велосипед. На счет повышения квалификации - вообще не понял к чему оно упомянуто? Повышать квалификацию в процессе отработки никто вроде не запрещает (в свободное от работы время). Давайте сравним с западной моделью - где студент заключает контракт с работодателем и тот платит, а студент после окончания - должен отработать у этого работодателя вложенные в обучение деньги. Вас это не возмущает, а когда на месте работодателя оказывается государство - вы вдруг кипите возмущением.


И тротуары стоптанные пускай компенсирует и пожарных с милицией которые берегли его благополучие и светофоры, которые для него повесили за большие государственные деньги, а он, понимаешь, в кусты (т.е. зарубеж). Ущербная логика эта.


Еще раз для нечитателей - "Давайте сравним с западной моделью - где студент заключает контракт с работодателем и тот платит, а студент после окончания - должен отработать у этого работодателя вложенные в обучение деньги. Вас это не возмущает, а когда на месте работодателя оказывается государство - вы вдруг кипите возмущением." Или это другое, понимать надо? (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:14

Re: До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній

  p_a_l написав:Я положил свой кпишный диплом на полку и занимался только купи продай.

Здорово, приплыли.

Люди учились за свои деньги, но ты считаешь что они чем-то обязаны государству предоставившему им "бесплатное" образование.

При этом сам ты просрал (будем говорить прямо) своё высшее образование и ушёл в торговлю. Если это торговля на рынка то ты наверное ещё и налоги не платишь или платишь по минимуму - поскольку весь оборот в наличке и кто ж проконтролирует сколько там.

Что сказать? Зашибись :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:31

  Dear_Sir написав:Как чел, живущий в США, задумчиво стал прикидывать payback от пенсии в $70 после покупки перелета в собес за $1,500. Ну так чисто умозрительно, т.к. до пенсии в Украине мне не хватит пару десятков лет стажа.

Сам прикидывал зачем подобное, т.к. у меня сосед бывший военный музыкант два раза в год прилетает с 2005 года. Возможно транзитом через Европу, по каким-то своим вопросам, но факт остается фактом. Может жлобство, но "лишняя копейка не помешает", его прямая речь на вопрос. Случай не единичный.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:03

  ruvex написав:
  Dear_Sir написав:Как чел, живущий в США, задумчиво стал прикидывать payback от пенсии в $70 после покупки перелета в собес за $1,500. Ну так чисто умозрительно, т.к. до пенсии в Украине мне не хватит пару десятков лет стажа.

Сам прикидывал зачем подобное, т.к. у меня сосед бывший военный музыкант два раза в год прилетает с 2005 года. Возможно транзитом через Европу, по каким-то своим вопросам, но факт остается фактом. Может жлобство, но "лишняя копейка не помешает", его прямая речь на вопрос. Случай не единичный.


Это говорит о том, что человек проработал как минимум 26 лет в Украине, платил страховые взносы и что зазорного в том, что он хочет получить заработанную пенсию? США, например, не имеют претензий к людям, которые уехали из США в Украину и желают получать свою американскую пенсию.

Кстати, музыкант, даже на половину пенсии в США не заработал. В расчёт берется 420 месяцев с самым высоким доходом, 35 лет то есть. Если стажа не хватает, то берутся в расчёт нули. Если чел 26+ лет в Украине отработал, то как как он может полные 35 лет в США отработать?

Ну вот смотрите, у меня 6, кажется, лет стажа в Украине. Платил взносы, корячился, как вы говорите, а пенсии в Украине не будет. Как с таким не единичным случаем быть? Ах, ладно, отдайте мою долю музыканту. Он и так, видимо, не очень тут живет.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:38

  ruvex написав:
  asurovv960 написав:Правильно сделали ITшники. Они всегда самые умные и самые первые чуят откуда надо рвать когти. Посмотрим где теперь Лука будет брать деньги для финансирования своей армии бандитов в погонах

Все подобные умники через лет 15-20 в большинстве своем вернутся за пенсией откуда уехали. Даже со штатов приезжают через 30 лет, нам бы пенсии хоть на 2К накалядовать. А корячиться им на пенсию должны работающие здесь.

Бред.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:43

  RomanTik написав:
  Dear_Sir написав:
И тротуары стоптанные пускай компенсирует и пожарных с милицией которые берегли его благополучие и светофоры, которые для него повесили за большие государственные деньги, а он, понимаешь, в кусты (т.е. зарубеж). Ущербная логика эта.


Еще раз для нечитателей - "Давайте сравним с западной моделью - где студент заключает контракт с работодателем и тот платит, а студент после окончания - должен отработать у этого работодателя вложенные в обучение деньги. Вас это не возмущает, а когда на месте работодателя оказывается государство - вы вдруг кипите возмущением." Или это другое, понимать надо? (с)


Во-первых, я не знаю ни одного студента на западе который "заключает контракт с работодателем и тот платит". Это вообще так не работает тут, поэтому я никогда не слышал чтобы кто-то где-то отрабатывал. Надо быть не очень умным человеком чтобы платить $30K в год, ждать 4 года и получить нуба в профессии, если можно нанять нужного специалиста сегодня.

Слушайте, если человек не хочет работать, а заставлен прийти на работу - кому такой работник даже бесплатно нужен? С кнутом над ним стоять если. -Ты же химик, гад, давай химичь быстрей, чего такой кислый? и в печень его - бдумс. Так этот процесс должен протекать?

Моя дочь учится в хорошем state university, аналог областного универа в Украине. Стоимость формируется следующим образом, довольно типичный случай:

30% - её федеральный займ на 10 лет под 5.5% годовых
20% - стипендия университета
20% - стипендия штата
5% - стипендия от одного маленького частного фонда
5% - работа на каникулах
20% - я

и никаких отработок и прочих крестьянских повинностей....
Dear_Sir
 
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