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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:41
Молодые люди с принципами становятся старыми с долгами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:56
Еще раз для нечитателей - "Давайте сравним с западной моделью - где студент заключает контракт с работодателем и тот платит, а студент после окончания - должен отработать у этого работодателя вложенные в обучение деньги. Вас это не возмущает, а когда на месте работодателя оказывается государство - вы вдруг кипите возмущением." Или это другое, понимать надо? (с)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:14
Re: До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
Здорово, приплыли.
Люди учились за свои деньги, но ты считаешь что они чем-то обязаны государству предоставившему им "бесплатное" образование.
При этом сам ты просрал (будем говорить прямо) своё высшее образование и ушёл в торговлю. Если это торговля на рынка то ты наверное ещё и налоги не платишь или платишь по минимуму - поскольку весь оборот в наличке и кто ж проконтролирует сколько там.
Что сказать? Зашибись
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:31
Сам прикидывал зачем подобное, т.к. у меня сосед бывший военный музыкант два раза в год прилетает с 2005 года. Возможно транзитом через Европу, по каким-то своим вопросам, но факт остается фактом. Может жлобство, но "лишняя копейка не помешает", его прямая речь на вопрос. Случай не единичный.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:03
Это говорит о том, что человек проработал как минимум 26 лет в Украине, платил страховые взносы и что зазорного в том, что он хочет получить заработанную пенсию? США, например, не имеют претензий к людям, которые уехали из США в Украину и желают получать свою американскую пенсию.
Кстати, музыкант, даже на половину пенсии в США не заработал. В расчёт берется 420 месяцев с самым высоким доходом, 35 лет то есть. Если стажа не хватает, то берутся в расчёт нули. Если чел 26+ лет в Украине отработал, то как как он может полные 35 лет в США отработать?
Ну вот смотрите, у меня 6, кажется, лет стажа в Украине. Платил взносы, корячился, как вы говорите, а пенсии в Украине не будет. Как с таким не единичным случаем быть? Ах, ладно, отдайте мою долю музыканту. Он и так, видимо, не очень тут живет.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:38
Бред.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:43
Во-первых, я не знаю ни одного студента на западе который "заключает контракт с работодателем и тот платит". Это вообще так не работает тут, поэтому я никогда не слышал чтобы кто-то где-то отрабатывал. Надо быть не очень умным человеком чтобы платить $30K в год, ждать 4 года и получить нуба в профессии, если можно нанять нужного специалиста сегодня.
Слушайте, если человек не хочет работать, а заставлен прийти на работу - кому такой работник даже бесплатно нужен? С кнутом над ним стоять если. -Ты же химик, гад, давай химичь быстрей, чего такой кислый? и в печень его - бдумс. Так этот процесс должен протекать?
Моя дочь учится в хорошем state university, аналог областного универа в Украине. Стоимость формируется следующим образом, довольно типичный случай:
30% - её федеральный займ на 10 лет под 5.5% годовых
20% - стипендия университета
20% - стипендия штата
5% - стипендия от одного маленького частного фонда
5% - работа на каникулах
20% - я
и никаких отработок и прочих крестьянских повинностей....
Додано: Суб 12 гру, 2020 00:50
Re: До Латвії переїхали 15 білоруських IT-компаній
интерпретируем ситуацию относительно вашей дочери - она заканчивает универ и не хочет работать. Банк будет стоять над ней с кнутом и бить в печень или просто потребует возместить тело кредита + проценты? И чем эта ситуация принципиально отличается от госзаказа?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Суб 12 гру, 2020 01:02
Это не банк. Это федеральное правительство напрямую. Если она не захочет работать - гос-ву это до лампочки. Их интересует платежи, а не трудоустройство. Если не будет платить, то будут капать %. Можно платить мин платёж, $35 / мес и меры применяемые к тебе будут весьма ограничены. Т.е. в интерпретации с отработкой можно появиться на 10 минут в день, упорно поработать, и всё, пока, шлите письма.
Отработка это заведомо ущербная идея т.к. необходимым фектором успеха является заинтересованность в работе и свободный найм (я работаю и я нанят пока нас всех это устраивает). Если работник не хочет работать да и вдобавок люто ненавидит работу и работодатель не может/хочет избавиться от работника (мы же грОшы вложылы), то это не работа, а лютое извращение. Удачи в глобальной конкуренции с такими работниками.
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