Найбільш високооплачуваним антикорупціонером у листопаді став голова НАЗК Олександр Новиков.
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили голови НАБУ, НАЗК і САП.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:29
Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили...
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Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили голови НАБУ, НАЗК і САП.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:30
Зарплаты и премии выплачивают по результатам работы или за то,что пришёл на неё?
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