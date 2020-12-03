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Зарплати антикорупціонерів:
скільки в листопаді заробили...

Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:29

Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш високооплачуваним антикорупціонером у листопаді став голова НАЗК Олександр Новиков.

Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили голови НАБУ, НАЗК і САП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:30

Зарплаты и премии выплачивают по результатам работы или за то,что пришёл на неё?
sena_2008atp
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