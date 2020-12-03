Найбільш високооплачуваним антикорупціонером у листопаді став голова НАЗК Олександр Новиков.
Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили голови НАБУ, НАЗК і САП.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:29
Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили...
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Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили голови НАБУ, НАЗК і САП.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:30
Зарплаты и премии выплачивают по результатам работы или за то,что пришёл на неё?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:52
Набу зп отрабатывает вполне только конфискация взятки у мафии злочевского в 6 млн долл покрывает весь их фот!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:42
Виявляється зарплат і різних надуманих доплат і премій,в розмірі місячного доходу 30-и середньостатистичних працівників в Україні, борцям з корупцією недостатньо для життя.
Подавай їм ще і матеріальну допомогу в зв'язку з важким матеріальним становищем. Є такай вислів:"Цирк поїхав, а клоуни залишились". Насправді у нас ,на жаль, цирк нікуди не виїжджав, лише клоуни помінялись місцями.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:48
Зато, что числишься.
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