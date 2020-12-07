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У Мінекономіки розповіли, як
ФОПам отримати "карантинні"...

У Мінекономіки розповіли, як ФОПам отримати "карантинні"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:19

У Мінекономіки розповіли, як ФОПам отримати "карантинні"...

Пропонуємо до обговорення:
Подати заявку на отримання фіндопомоги можна буде до 21 грудня. 

Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, як ФОПам отримати \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:19

основний вид економічної діяльності яких на 31 жовтня 2020 року не відносився до Переліку видів економічної діяльності;
расшифруйте кто то пожалуйста, что скрывается за этой фразой ?
Igorten
 
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