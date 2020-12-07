Подати заявку на отримання фіндопомоги можна буде до 21 грудня.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, як ФОПам отримати \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:19
У Мінекономіки розповіли, як ФОПам отримати "карантинні"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, як ФОПам отримати \"карантинні\" 8 тисяч гривень.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:19
расшифруйте кто то пожалуйста, что скрывается за этой фразой ?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:56
Есть список видов деятельности, которые пострадали от карантина (далее просто Список). Если человек, работал на предприятие, вид деятельности которого не входит в Список -- выплата не положена.
|