За підсумками листопада грошова маса в Україні збільшилася до 1,769 трлн грн. У порівнянні з жовтнем вона зросла на 0,8%, а з листопадом 2019-го - на 23%.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:52
Україна за рік наростила грошову масу майже на чверть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за рік наростила грошову масу майже на чверть.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:52
Это поправки Гетманцева..., которые загнали часть бизнеса в тень и люди просто начали больше рассчитываться наличкой.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16
Может я конечно и ошибаюсь, но!!!! Увеличение денежной массы - это означает напечатать эту массу и соответственно обесценить национальную валюту на почти четверть. Соответственно увеличить инфляцию. Как то так.
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