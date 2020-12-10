Україна очікує повідомленні про початок місії МВФ та виділення найближчим часом другого траншу у рамках програми Stand-by.
Дивися повний текст Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках програми stand-by – Шмигаль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:33
Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках програми stand-by – Шмигаль.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:33
Казалось бы что могло пойти не так?
Попросили бороться с коррупцией, написали план согласовали, но нет КСУ решил все сделать по своему. Ну и в добавок ковидные дороги, и прочие махинации.
На новый год кинули подачу что бы Рождество не испортили.
|