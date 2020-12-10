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Україна очікує на місію МВФ
та другий транш у рамках...

Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:33

Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках...

Пропонуємо до обговорення:
Україна очікує повідомленні про початок місії МВФ та виділення найближчим часом другого траншу у рамках програми Stand-by.

Дивися повний текст Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках програми stand-by – Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:33

Казалось бы что могло пойти не так?
Попросили бороться с коррупцией, написали план согласовали, но нет КСУ решил все сделать по своему. Ну и в добавок ковидные дороги, и прочие махинации.
На новый год кинули подачу что бы Рождество не испортили.
straponesa
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