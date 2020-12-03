У листопаді українські номери отримали 514 автомобілів, що працюють виключно на електротязі.
Дивися повний текст Продажі електромобілів в Україні впали.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:10
Продажі електромобілів в Україні впали
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Дивися повний текст Продажі електромобілів в Україні впали.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:10
До людей потроху доходить, що електричка це занадто дорога, незручна іграшка для розводу лохів.
От коли авто за 10тис стане проїзжати хоч 300км тоді можна буде про щось говорити.
На днях бачив як два власники електричок мало не побились на розетці, виявляється не всі зарядні витримують дві машини і коли підключилася друга то перша виключилась, приходить власник через годину, а машина виключена.)))
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