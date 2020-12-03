У листопаді українські номери отримали 514 автомобілів, що працюють виключно на електротязі.
Дивися повний текст Продажі електромобілів в Україні впали.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:10
Продажі електромобілів в Україні впали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продажі електромобілів в Україні впали.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:10
До людей потроху доходить, що електричка це занадто дорога, незручна іграшка для розводу лохів.
От коли авто за 10тис стане проїзжати хоч 300км тоді можна буде про щось говорити.
На днях бачив як два власники електричок мало не побились на розетці, виявляється не всі зарядні витримують дві машини і коли підключилася друга то перша виключилась, приходить власник через годину, а машина виключена.)))
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:34
Так владельца рузетки бить нужно было -- второй-то тут при чем? -- он как об особенностях конкретной резетки знать мог?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:02
_hunter, так хозяин розеток далеко, а второй автомобилист вот он рядом )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:05
он ему так и сказал- это ты специально выключил.)))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
|