У листопаді українські номери отримали 514 автомобілів, що працюють виключно на електротязі.
Дивися повний текст Продажі електромобілів в Україні впали.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:10
Продажі електромобілів в Україні впали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продажі електромобілів в Україні впали.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:10
До людей потроху доходить, що електричка це занадто дорога, незручна іграшка для розводу лохів.
От коли авто за 10тис стане проїзжати хоч 300км тоді можна буде про щось говорити.
На днях бачив як два власники електричок мало не побились на розетці, виявляється не всі зарядні витримують дві машини і коли підключилася друга то перша виключилась, приходить власник через годину, а машина виключена.)))
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:34
Так владельца рузетки бить нужно было -- второй-то тут при чем? -- он как об особенностях конкретной резетки знать мог?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:02
_hunter, так хозяин розеток далеко, а второй автомобилист вот он рядом )))
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:05
он ему так и сказал- это ты специально выключил.)))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:45
ну тут согласен -- "некогда думать -- нужно лицо чистить"
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:37
Додано: Суб 12 гру, 2020 00:56
Де це масово?
У нас спочатку взяли як вони з`явилися і все, ніхто з парків з досвідом їх вже не бере, дехто з новачків влазить в цей бізнес з інвестиційними коштами, але вони на ринку майже не помітні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:11
Только лохи сейчас покупают електромобили, которые в 2 раза дороже обычных машин. За такую же цену можно купить люксовый автомобиль с ДВС. А после очередного подорожания електроенергии они не смогут их даже продать
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:20
Пока что электрички это авто для города, да и стоимость из-за дороговизны батарейки высокая. Но пускай энтузиасты играются и совершенствуют технологию чтобы по удобству использования электрички догнали авто с ДВС. А там глядишь и термояд заработает и вот если всё сложится - то о ДВС быстро забудут, а если не сложится - тогда наработки по аккумуляторам пригодятся в других отраслях.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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