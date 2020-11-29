Що ж таке абонентська плата, хто її встановлює і з чого складається тариф.
Дивися повний текст Абонентська плата за воду може зрости: які показники входять до тарифу.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28
Абонентська плата за воду може зрости: які показники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Абонентська плата за воду може зрости: які показники входять до тарифу.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28
странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49
По причине хронической нехватки денег: ремонты делаются "ямочным методом" -- за условные "копейки", а на инвестиции идет вся та "куча бабла", которая остается после остальных 6-ти пунктов.
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