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Абонентська плата за воду
може зрости: які показники...

Абонентська плата за воду може зрости: які показники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28

Абонентська плата за воду може зрости: які показники...

Пропонуємо до обговорення:
Що ж таке абонентська плата, хто її встановлює і з чого складається тариф.

Дивися повний текст Абонентська плата за воду може зрости: які показники входять до тарифу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28

Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:

заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.


странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49

  Alex2007 написав:
Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:

заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.


странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.

По причине хронической нехватки денег: ремонты делаются "ямочным методом" -- за условные "копейки", а на инвестиции идет вся та "куча бабла", которая остается после остальных 6-ти пунктов.
_hunter
 
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