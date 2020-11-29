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Абонентська плата за воду може зрости: які показники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28
Пропонуємо до обговорення:
Що ж таке абонентська плата, хто її встановлює і з чого складається тариф.
Дивися повний текст Абонентська плата за воду може зрости: які показники входять до тарифу
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R2
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28
Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:
заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.
странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.
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Alex2007
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49
Alex2007 написав:
Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:
заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.
странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.
По причине хронической нехватки денег: ремонты делаются "ямочным методом" -- за условные "копейки", а на инвестиции идет вся та "куча бабла", которая остается после остальных 6-ти пунктов.
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_hunter
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:29
про удорожание можно не писать, и так ясно что всё.
отличие только в % повышения.
Вот если появится статья расходов населения с текстом "НЕ повышается" - вот это реально, новость
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Марта
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:46
Alex2007 написав:
Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:
заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.
странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.
Все это профанация, зарабатывание денег из ничего.
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