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Абонентська плата за воду
може зрости: які показники...

Абонентська плата за воду може зрости: які показники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28

Абонентська плата за воду може зрости: які показники...

Пропонуємо до обговорення:
Що ж таке абонентська плата, хто її встановлює і з чого складається тариф.

Дивися повний текст Абонентська плата за воду може зрости: які показники входять до тарифу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:28

Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:

заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.


странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:49

  Alex2007 написав:
Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:

заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.


странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.

По причине хронической нехватки денег: ремонты делаются "ямочным методом" -- за условные "копейки", а на инвестиции идет вся та "куча бабла", которая остается после остальных 6-ти пунктов.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:29

про удорожание можно не писать, и так ясно что всё.
отличие только в % повышения.

Вот если появится статья расходов населения с текстом "НЕ повышается" - вот это реально, новость
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:46

  Alex2007 написав:
Известно, что структура тарифа состоит из нескольких аспектов. В ее ценообразование входят следующие составляющие:

заработная плата – 40%,
электроэнергия – 23%,
инвестиционная программа – 8%,
налоги – 6%,
реагенты – 9%,
ремонты – 10 , другое – 4.


странно. А почему инвестиционная программа и ремонты имеют такую малую долю в тарифе.

Все это профанация, зарабатывание денег из ничего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:45

Нехай всі хто нараховує абонентську плату за їхні ненадані послуги водночас нараховують нам і абонентську зарплатню за нашу невиконану для них роботу.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 01:04

Основная причина введения абонплат за разные услуги - это скрыть повышение цен и одновременно уменьшить размер субсидии, очередное покращення. Для людей это повлечет еще множество квитанций в разные службы. За каждую квитанцию некоторые банки комиссию снимают.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 01:57

  ygn написав:Основная причина введения абонплат за разные услуги - это скрыть повышение цен и одновременно уменьшить размер субсидии, очередное покращення. Для людей это повлечет еще множество квитанций в разные службы. За каждую квитанцию некоторые банки комиссию снимают.


я вот с нетерпением жду когда же наши ушлые ребята протестируют на нас следующий эко-эксперимент: введут абонплату за воздух, оплату за воздух, а также обяжут каждого поставить еще некий счетчик использования воздуха; создадут под это дело целое еко-коммунальное предприятие. И все под громкими лозунгами эко-защиты.
Появится множество "эко-активистов", которые будут тут всем рассказывать "да-да, так надо, обязательно нужно еще и повышать, а то дешево" :mrgreen: :cry:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 07:08

Повышая абонплату, не забывайте о качестве.Качество ниже плинтуса.Вода из крана мутная,напряжение в сети скачет.Очень плохое напряжение.Это не оправдывает никого.Сделайте все качественно.
viorica1961v53
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:27

  viorica1961v53 написав:Повышая абонплату, не забывайте о качестве.Качество ниже плинтуса.Вода из крана мутная,напряжение в сети скачет.Очень плохое напряжение.Это не оправдывает никого.Сделайте все качественно.

Надеюсь вы сейчас ничего не едите. Оболонь.

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