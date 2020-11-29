RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Абонентська плата за воду
може зрости: які показники...

Абонентська плата за воду може зрости: які показники...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:39

  viorica1961v53 написав:Повышая абонплату, не забывайте о качестве.Качество ниже плинтуса.Вода из крана мутная,напряжение в сети скачет.Очень плохое напряжение.Это не оправдывает никого.Сделайте все качественно.


вас больше ничего в абонплате не смущает?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 26.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:55

Самое главное не написали-сколько процентов коррупционная составляющая...
Scotch
 
Повідомлень: 774
З нами з: 01.08.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні може з'явитися "економічний паспорт громадянина"
R2 » Сер 09 гру, 2020 16:14
6 704
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 11:29
RomanTik
В Україні може подорожчати доставка газу споживачам 1, 2
R2 » Пон 07 гру, 2020 10:00
16 1692
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 17:39
drevlyanin
Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,... 1, 2
R2 » Нед 29 лис, 2020 11:39
12 1964
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 08:34
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17901)
12.12.2020 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.