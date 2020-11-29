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Абонентська плата за воду може зрости: які показники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:39
viorica1961v53 написав:
Повышая абонплату, не забывайте о качестве.Качество ниже плинтуса.Вода из крана мутная,напряжение в сети скачет.Очень плохое напряжение.Это не оправдывает никого.Сделайте все качественно.
вас больше ничего в абонплате не смущает?
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:55
Самое главное не написали-сколько процентов коррупционная составляющая...
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