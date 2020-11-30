У Києві закрилася мережі пабів Тролейбус.
Дивися повний текст У Києві закрилася відома мережа пабів.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10
У Києві закрилася відома мережа пабів
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Дивися повний текст У Києві закрилася відома мережа пабів.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10
>директор ресторанної мережі, який побажав залишитися неназваним
еем, а як це?
Ну і ціни у вас там в Києві я вам скажу... І це ще нижче середнього причому.
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