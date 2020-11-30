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У Києві закрилася
відома мережа пабів

У Києві закрилася відома мережа пабів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10

У Києві закрилася відома мережа пабів

Пропонуємо до обговорення:
У Києві закрилася мережі пабів Тролейбус.

Дивися повний текст У Києві закрилася відома мережа пабів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10

>директор ресторанної мережі, який побажав залишитися неназваним
еем, а як це?

Ну і ціни у вас там в Києві я вам скажу... І це ще нижче середнього причому.
nighthawk5
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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