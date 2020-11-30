У Києві закрилася мережі пабів Тролейбус.
Дивися повний текст У Києві закрилася відома мережа пабів.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10
У Києві закрилася відома мережа пабів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві закрилася відома мережа пабів.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10
>директор ресторанної мережі, який побажав залишитися неназваним
еем, а як це?
Ну і ціни у вас там в Києві я вам скажу... І це ще нижче середнього причому.
Додано: Суб 12 гру, 2020 06:52
Re: У Києві закрилася відома мережа пабів
Поэтому и не жалко, когда такие закрываются. У нас наоборот, только открываются в последнее время, то там, то там смотрю точки строятся, в том числе и питейые. Уже охерели, помои наливают, а цены как в Праге. А в некоторых заведениях ещё выше, скоро Вену обгоним. В Одессе бокал пива 90 грн. Я в подобные заведения уже давно перестал заходить. Пускай подавятся со своими ценами. В магазине куплю и дома выпью.
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:19
на столько известная, что я про нее ни разу не слышал....
живя возле м. минская.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:22
Так нечего же покупать. Пива нет, одни только пивные напитки. Я не помню когда пиво ячменем пахло. Наверно когда на Оболони жил в конце 90-х
Сейчас одно разбавленное кукурузное пойло, да еще и со сроками с месяц.
Месячное пиво одним словом.
Нет производителя который варил бы по старым гостам. Везде экономия и обман.
Зе-Чмо
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:36
Какой ужасс. И где же теперь можно будет купить наркоты и паленой водки?
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:39
Не перестаю удивляться жадности украинских рестораторов. Почему на мировых курортах цены раза в два- три дешевле а порции раз в 5 больше, чем в рыгаловках Львова, Киеве, Одессе? Я уже не говорю о качестве продуктов.
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