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У Києві закрилася
відома мережа пабів

У Києві закрилася відома мережа пабів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10

У Києві закрилася відома мережа пабів

Пропонуємо до обговорення:
У Києві закрилася мережі пабів Тролейбус.

Дивися повний текст У Києві закрилася відома мережа пабів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:10

>директор ресторанної мережі, який побажав залишитися неназваним
еем, а як це?

Ну і ціни у вас там в Києві я вам скажу... І це ще нижче середнього причому.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 06:52

Re: У Києві закрилася відома мережа пабів

  nighthawk5 написав:Ну і ціни у вас там в Києві я вам скажу... І це ще нижче середнього причому.

Поэтому и не жалко, когда такие закрываются. У нас наоборот, только открываются в последнее время, то там, то там смотрю точки строятся, в том числе и питейые. Уже охерели, помои наливают, а цены как в Праге. А в некоторых заведениях ещё выше, скоро Вену обгоним. В Одессе бокал пива 90 грн. Я в подобные заведения уже давно перестал заходить. Пускай подавятся со своими ценами. В магазине куплю и дома выпью.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:19

на столько известная, что я про нее ни разу не слышал.... :roll:
живя возле м. минская.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:22

  Попаданец написав:
  nighthawk5 написав:Ну і ціни у вас там в Києві я вам скажу... І це ще нижче середнього причому.

Поэтому и не жалко, когда такие закрываются. У нас наоборот, только открываются в последнее время, то там, то там смотрю точки строятся, в том числе и питейые. Уже охерели, помои наливают, а цены как в Праге. А в некоторых заведениях ещё выше, скоро Вену обгоним. В Одессе бокал пива 90 грн. Я в подобные заведения уже давно перестал заходить. Пускай подавятся со своими ценами. В магазине куплю и дома выпью.

Так нечего же покупать. Пива нет, одни только пивные напитки. Я не помню когда пиво ячменем пахло. Наверно когда на Оболони жил в конце 90-х
Сейчас одно разбавленное кукурузное пойло, да еще и со сроками с месяц.
Месячное пиво одним словом.
Нет производителя который варил бы по старым гостам. Везде экономия и обман.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:48

Re: У Києві закрилася відома мережа пабів

Та ніби ж давно здохли, принаймі на Прорізній та на Позняках... Досить дешеві пабчеги але нецікаві
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:22

  Slon_Nosov написав:на столько известная, что я про нее ни разу не слышал.... :roll:
живя возле м. минская.

100% :D
На Минской бываю по 2 раза в день, а про "известную сеть пабов Троллейбус" узнал из статьи :lol:
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:56

Re: У Києві закрилася відома мережа пабів

Первый раз слышу
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:08

Видела такой паб на Красноармейской,обратила внимание потому что у них у них вывеска с ошибкой была "трАлейбус"
Tat_888
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