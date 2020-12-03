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Холоди підвищили ціну на газ
до максимуму за 20 місяців

Холоди підвищили ціну на газ до максимуму за 20 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:24

Холоди підвищили ціну на газ до максимуму за 20 місяців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст Холоди підвищили ціну на газ до максимуму за 20 місяців.
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