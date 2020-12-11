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Сінгапур першим у світі схвалив продаж вирощеного в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Сінгапур дав американському стартапу Eat Just зелене світло на продаж свого вирощеного в лабораторії курячого м'яса, що, за словами компанії, є першим в світі нормативним дозволом на так зване чисте м'ясо, яке не походить від убитих тварин.
Дивися повний текст Сінгапур першим у світі схвалив продаж вирощеного в лабораторії м'яса (фото)
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:48
скоро всех переведут на г_а_в_н_о, а нормальная еда будет доступна только ИЗБРАННЫМ
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