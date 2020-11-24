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Visa та monobank запустили
продаж платіжних карток на...

Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:57

Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Finance.ua в компанії.

Дивися повний текст Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на касах супермаркетів Novus.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:14

Атб по охвату было бы на 30 порядков эффективнее, или укрпошта на худой конец.
vitaliian
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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