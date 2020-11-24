Про це повідомили Finance.ua в компанії.
Дивися повний текст Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на касах супермаркетів Novus.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:57
Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на касах супермаркетів Novus.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:14
Атб по охвату было бы на 30 порядков эффективнее, или укрпошта на худой конец.
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