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Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Finance.ua в компанії.
Дивися повний текст Visa та monobank запустили продаж платіжних карток на касах супермаркетів Novus
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R2
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:57
Красавцы, браво!
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zloj_kowboy
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:14
Атб по охвату было бы на 30 порядков эффективнее, или укрпошта на худой конец.
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:59
vitaliian написав:
Атб по охвату было бы на 30 порядков эффективнее, или укрпошта на худой конец.
АТБ загнала бы гороха в долги. А укрпочта колхоз ещё тот, не может справиться с тем, что есть.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 13:20
В заголовке Виза и Монобанк, а на картинке МастерКард и ПриватБанк
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DONALD
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