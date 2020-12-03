Про це розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. - економіст.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:33
Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. -...
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Дивися повний текст Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. - економіст.
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