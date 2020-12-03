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Локдаун обійдеться Україні
в близько 750 млн дол. -...

Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:33

Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Локдаун обійдеться Україні в близько 750 млн дол. - економіст.
R2
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