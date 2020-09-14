|
|
IKEA очікує поліпшення епідситуації для відкриття...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі ритейлер меблів і товарів для дому, готова відкрити перший магазин міського формату в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві при поліпшенні епідемічної ситуації.
Дивися повний текст IKEA очікує поліпшення епідситуації для відкриття першого магазину в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91627
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор