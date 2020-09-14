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IKEA очікує поліпшення
епідситуації для відкриття...

IKEA очікує поліпшення епідситуації для відкриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:09

IKEA очікує поліпшення епідситуації для відкриття...

Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі ритейлер меблів і товарів для дому, готова відкрити перший магазин міського формату в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві при поліпшенні епідемічної ситуації.

Дивися повний текст IKEA очікує поліпшення епідситуації для відкриття першого магазину в Україні.
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