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Росія відновила будівництво
"Північного потоку-2"

Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:49

Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять територіальних водах Німеччини.

Дивися повний текст Росія відновила будівництво \"Північного потоку-2\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:49

От жеж упыри, это если по 2.5км в сутки то за 3 месяца закончат.
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:19

  straponesa написав:От жеж упыри, это если по 2.5км в сутки то за 3 месяца закончат.


Шмат сала уплывает из-под носа...
Dear_Sir
 
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