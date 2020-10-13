|
|
Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:49
Пропонуємо до обговорення:
Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять територіальних водах Німеччини.
Дивися повний текст Росія відновила будівництво \"Північного потоку-2\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91628
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:49
От жеж упыри, это если по 2.5км в сутки то за 3 месяца закончат.
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:19
straponesa написав:
От жеж упыри, это если по 2.5км в сутки то за 3 месяца закончат.
Шмат сала уплывает из-под носа...
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|128
|
|
|1
|111
|
П'ят 13 лис, 2020 10:30
p_a_l
|
|1
|110
|
Вів 13 жов, 2020 11:56
l4567