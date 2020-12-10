Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю за п’ятьма напрямами.
Дивися повний текст Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 07:02
Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю
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Дивися повний текст Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю.
Додано: Суб 12 гру, 2020 07:03
"Украина и Германия расширяют энергетическое сотрудничество" - читаем правильно: "Сдаем все наши наработки и ресурсы за посильную мзду и готовы делать всё что скажете белые господа"
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