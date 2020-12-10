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Україна та Німеччина розширюють
енергетичну співпрацю

Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 07:02

Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю за п’ятьма напрямами.

Дивися повний текст Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 07:03

"Украина и Германия расширяют энергетическое сотрудничество" - читаем правильно: "Сдаем все наши наработки и ресурсы за посильную мзду и готовы делать всё что скажете белые господа"
svetoch-10
 
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