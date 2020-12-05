Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст Українці збільшать витрати на подорожі до $6 млрд в 2021, - НБУ.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 08:01
Українці збільшать витрати на подорожі до $6 млрд в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці збільшать витрати на подорожі до $6 млрд в 2021, - НБУ.
Додано: Суб 12 гру, 2020 08:33
Слово "подорожі" из заголовка можно убрать. "Українці збільшать витрати" будет более точно по смыслу :)
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