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Українці збільшать витрати
на подорожі до $6 млрд в...

Українці збільшать витрати на подорожі до $6 млрд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 08:01

Українці збільшать витрати на подорожі до $6 млрд в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст Українці збільшать витрати на подорожі до $6 млрд в 2021, - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 08:33

Слово "подорожі" из заголовка можно убрать. "Українці збільшать витрати" будет более точно по смыслу :)
Амвросий
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