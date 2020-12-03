Про це повідомив Голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Данилишин назвав причини збільшеного попиту на валюту.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 08:13
Данилишин назвав причини збільшеного попиту на валюту
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Дивися повний текст Данилишин назвав причини збільшеного попиту на валюту.
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