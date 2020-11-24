Патентний портфель компанії OPPO поповнив документ з описом оригінального навіть за мірками 2020-го дизайну нового смартфона з дисплеєм без вирізів та отворів.
Дивися повний текст OPPO запатентувала смартфон зі знімною камерою.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 10:03
OPPO запатентувала смартфон зі знімною камерою
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Дивися повний текст OPPO запатентувала смартфон зі знімною камерою.
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