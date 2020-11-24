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OPPO запатентувала
смартфон зі знімною камерою

OPPO запатентувала смартфон зі знімною камерою
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:03

OPPO запатентувала смартфон зі знімною камерою

Пропонуємо до обговорення:
Патентний портфель компанії OPPO поповнив документ з описом оригінального навіть за мірками 2020-го дизайну нового смартфона з дисплеєм без вирізів та отворів.

Дивися повний текст OPPO запатентувала смартфон зі знімною камерою.
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