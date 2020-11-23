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Аналітики спрогнозували, які
професії і навички будуть...

Аналітики спрогнозували, які професії і навички будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:25

Аналітики спрогнозували, які професії і навички будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики-економісти прогнозують, що у найближчі 5 років із ринку праці можуть зникнути 85 мільйонів робочих місць, водночас розвиток технологій створить 97 мільйонів нових.

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